Medewerker (25) zorginstelling gestoken door 73-jarige cliënt

Woensdagochtend raakte een 25-jarige man uit Spijkenisse gewond bij een steekincident in een zorginstelling aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. 'Een 73-jarige cliënt van de zorginstelling wordt verdacht van betrokkenheid en is aangehouden', zo meldt de politie woensdag.