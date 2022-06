FNV: Groot aantal mensen dreigt energietoeslag mis te lopen, vakbond start energiespreekuren

Er is veel onduidelijkheid over wie recht heeft op een energietoeslag. 'Daardoor dreigen duizenden mensen deze bijdrage van het Rijk mis te lopen. Ze komen zo onnodig in financiële problemen', zo meldt FNV donderdag.

Energiespreekuren

De FNV start daarom met speciale energiespreekuren, om mensen te informeren over de toeslag en hen te helpen bij de aanvraag. De eerste twee spreekuren zijn vandaag, donderdag 16 juni, in Groningen.

Ontvangen uitkering niet automatisch

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Werkenden met een laag inkomen, ouderen met alleen AOW of een klein pensioen of mensen met bijvoorbeeld een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangen de toeslag niet automatisch. Ze moeten deze zelf aanvragen, maar weten vaak niet eens dat ze er recht op hebben.’

Toeslag mislopen

De FNV is bang dat het aantal mensen dat de toeslag op deze manier misloopt hoger is dan ze vermoedt. Schattingen lopen uiteen van enkele tienduizenden tot honderdduizend mensen. Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen de toeslag wel automatisch.

Gebrekkige communicatie

Mensen met een laag inkomen kunnen bij hun gemeente aankloppen voor de energietoeslag van 800 euro. Van der Pligt: ‘Niet iedereen is daarvan op de hoogte en veel gemeenten weten hun inwoners met een laag inkomen niet of moeilijk te bereiken. Het is echt zonde als deze groep mensen de toeslag, door gebrekkige communicatie van de overheid, niet ontvangt.’

Informatie en hulp bij aanvraag

De spreekuren zijn bedoeld voor iedereen die vragen heeft over de energietoeslag. Tijdens de spreekuren wordt informatie gegeven over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. Ook zijn er mensen aanwezig om te helpen bij de aanvraag.