Internet-bedreigers burgemeester Halsema aangehouden en gedagvaard

De drie aangehouden verdachten variëren in leeftijd van 18 tot 24 jaar en zijn woonachtig in Hollands Kroon, Den Bosch en Dokkum. Ze zijn inmiddels gedagvaard voor snelrechtzittingen op 30 juni en 7 juli. Een minderjarige verdachte, een jongen van 13 jaar oud uit Culemborg, heeft na een gesprek met de politie – in het bijzijn van zijn ouders – een reprimande gekregen en het advies om een excuusbrief aan de burgemeester te schrijven. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Hij zal niet meer vervolgd worden.

De bedreigingen werden op internet geplaatst nadat de gemeente op maandag 9 mei in een persbericht had toegelicht dat een eventueel kampioensfeest niet op het Museumplein zou kunnen plaatsvinden omdat er niet genoeg beveiligers ingehuurd konden worden. Daarom had de Amsterdamse driehoek in samenspraak met Ajax besloten om de eventuele huldiging na de wedstrijd tegen Heerenveen van woensdagavond 11 mei te laten plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA. Deze beslissing was voor aantal mensen reden om op internet ernstige bedreigingen te uiten in de richting van burgemeester Halsema.

Naast de drie aangehouden verdachten is een aantal verdachten inmiddels ontboden op het politiebureau. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.