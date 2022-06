Twee mannen aangehouden voor doodsbedreiging Burgemeester van Utrecht

Een 29-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Utrecht zijn gisteren door de politie aangehouden nadat de burgemeester op diezelfde dag online met de dood werd bedreigd. De uitingen aan het adres van de burgemeester waren van dusdanig ernstige aard, dat de Utrechtse recherche direct een onderzoek startte.

Kort daarna konden de twee personen worden aangehouden in hun woonplaats. Het is nog onduidelijk wie van de twee verdachten de doodsbedreiging verstuurde. Ook is nog niet duidelijk wat de motieven zijn van de twee mannen. De recherche doet verder onderzoek naar de toedracht.

De burgemeester heeft aangifte gedaan van deze heftige bedreiging.