Aantal check-ins OV nog niet terug op niveau van voor corona

In mei 2022 werd er 83,5 miljoen keer met de OV-chipkaart ingecheckt in het openbaar vervoer. Dit was 64 procent meer dan in dezelfde maand in 2021, en 23 procent minder dan in mei 2019. De maand met de meeste check-ins sinds het begin van de coronamaatregelen was maart 2022. Dit blijkt donderdag uit de meest recente cijfers over inchecktransacties met de OV-chipkaart, samengesteld door het CBS en Translink.

Coronamaatregelen opgeheven

Vanaf eind februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen, en bijbehorende beperkingen voor onder meer het openbaar vervoer, opgeheven. Op 23 maart verviel ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. In maart 2022 waren er 85,6 miljoen check-ins in het openbaar vervoer, bijna 76 procent meer dan in maart 2021, maar nog 31 procent minder dan in maart 2019, voor corona.

Alleen noodzakelijke reizen

Het laagste aantal check-ins sinds het ingaan van de coronamaatregelen was in april 2020, toen er 15,8 miljoen keer werd ingecheckt. Er mocht toen (tot 24 juni 2020) alleen van het openbaar vervoer gebruik gemaakt worden voor noodzakelijke reizen. In april 2022, de eerste maand waarin er geen coronamaatregelen meer waren, was het aantal check-ins ruim vijf keer zo hoog als in april 2020, maar nog ruim een kwart minder dan in april 2019.

4,4 procent meer check-ins in openbaar vervoer in 2021 dan in 2020

In 2021 werd er 688 miljoen keer ingecheckt in het openbaar vervoer, 4,4 procent meer dan in 2020. Het aantal instappers was nog steeds 48,4 procent lager dan in pre-coronajaar 2019.