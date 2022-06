Drie aanhoudingen in grote oplichtingszaak postpakketten

Begin februari belde een 31-jarige vrouw uit Friesland de politie omdat zij slachtoffer was geworden van oplichting. Iemand had op haar naam drie pakketten besteld bij een schoenenmerk. Via een betaaldienst waarbij de rekening pas na levering kwam, op haar naam.

“Mijn buurvrouw belde mij omdat zij een pakketje in ontvangst had genomen. En dat was raar want ik had niets besteld.” vertelt de 31-jarige Mandy uit Friesland. “Het bleek te gaan om twee paar merkgympen van ongeveer 300,00 euro. Ze waren niet eens in mijn maat, maar op de doos stond wel mijn naam en adres. Ze waren besteld met betaaldienst waarbij je achteraf kan betalen maar ik heb ze direct terug gestuurd. Toen ik contact op nam met de webshop, bleek dat er nog meer pakketjes op mijn naam stonden. Ik schrok, want wat als ik deze rekeningen zou moeten betalen? Twee van die pakketjes waren nog onderweg naar een afhaalvestiging in Rotterdam. Ik had al een afspraak met de politie voor het doen voor aangifte maar heb toen meteen weer de politie gebeld. En ik heb contact gelegd met het afhaalpunt. Gelukkig werd de zaak gelijk opgepakt en hoefde ik de rekeningen niet te betalen, want bij elkaar ging het om veel geld. Maar je moet er wel achteraan en het is een hoop gebel en geregel.”

Honderden bestellingen

De politie startte het onderzoek met medewerking van PostNL. Het postbedrijf deed een analyse op het account waarmee de bestelling was gedaan. Daaruit bleek dat vanuit hetzelfde account honderden bestellingen waren gedaan op dezelfde manier. Naast Mandy hebben deze verdachten naar verwachting nog zeker honderd slachtoffers gemaakt. Verder politie-onderzoek leidde naar de verdachten die woensdag 22 juni in de ochtend zijn aangehouden in twee woningen in Rotterdam. Het gaat om twee mannen van 21 jaar en een 51-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij hebben vermoedelijk voor meer dan 100.000,00 euro buit gemaakt. Ook worden zij verdacht van heling en witwassen. Een van de jongens wilde nog via het balkon te vluchten, maar ook hij zit vast en wordt verhoord. Bij de doorzoeking vonden agenten ruim tweehonderd dozen met merkschoenen en (designer)kledingen. In de wonig lagen ook airsoftwapens welke in beslag zijn genomen om te onderzoeken of de verdachten deze hebben gebruikt bij hun cirminele activiteiten. Ook werden gegevensdragers en telefoons in beslag genomen en rekeningen bevroren. De spullen die gevonden werden om een hennepkwererij te maken zijn vernietigd.

Eigen winkeltje

“Criminelen veranderen het adres als de bestelling onderweg is naar een ander afleveradres. Waarschijnlijk is dit in de zaak van Mandy misgegaan. Maar in de zaken waarbij dit wel lukte, werden de bestellingen opgehaald bij verschillende afleverpunten en vervolgens vaak weer verkocht op verkoopssites. De criminelen begonnen dus hun eigen “winkeltje” over de rug van honderden slachtoffers.” vertelt een rechercheur van het onderzoek. “Maar door de aangifte van Mandy kregen we deze criminelen in het vizier en konden we hen woensdagmorgen aanhouden. En meer aanhoudingen worden niet uitgesloten ”.

Impact

Mandy was blij verrast toen ze werd geïnformeerd over de aanhoudingen: “Hoe groot is de kans dat ze worden gepakt, dacht ik bij de aangifte. Maar zo zie je maar, er was echt zorg en aandacht voor mijn zaak. Ik ben blij dat ze zijn aangehouden. De impact op wat zoiets met je doet, was toch groter dan ik had verwacht. Ik was dan geen geld kwijt maar de criminelen weten wel waar je woont. En je vraagt je onbewust toch af wat dit dan verder betekent. Het voelt echt goed dat ze zijn aangehouden en dat hiermee ook andere zaken kunnen worden opgelost.”