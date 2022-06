Vier F-35's brengen voor het eerst eerbetoon op Veteranendag

Nederlandse Veteranendag 2022

De dag was soms ernstig, maar vooral vrolijk, met muziek, een hapje, een drankje, veel muziek, een lach en soms een traan. Onder grote publieke belangstelling trokken sinds de ‘coronastop’ weer zo’n 100 detachementen, gevormd door meer dan 3.000 militairen door de Hofstad. Het betrof mannen en vrouwen die onder meer zijn ingezet voor gevechtsacties, speciale operaties, het ruimen van geïmproviseerde explosieven of vredeshandhaving overal ter wereld.

Historische toestellen

Vandaag was het hun dag, toegejuicht door een deel van de Nederlandse bevolking en door collega’s in de lucht. Want niet alleen F-35’s maakten deel uit van de fly past. Ook historische toestellen, zoals Harvards en een Beechcraft en enkele helikopters maakten er deel van uit.

‘Cravate’ aan vaandels van 18 eenheden

Koning Willem-Alexander nam het defilé af. Eerder die dag bevestigde hij tijdens een besloten ceremonie op de Hofvijver aan de vaandels van 18 eenheden een ‘cravate’. Die is bedoeld als onderscheiding voor de militaire acties in Afghanistan.

Niet alledaags

Een dergelijk omvangrijk moment van uitgereikte onderscheidingen is bepaald niet alledaags. De laatste keer dat dit grootschalig gebeurde was op 17 november 1913. Toen kregen 13 regimenten vaandels met opschriften. Koningin Wilhelmina reikte ze op het Malieveld uit.

Verbinding met rijke militaire verleden

“Vroeger vormden de vaandels een oriëntatiepunt te midden van de chaos op het slagveld. Een aanduiding waar de eigen eenheid zich bevond”, lichtte minister van Defensie Kajsa Ollongren toe. “Deze functie hebben ze al heel lang niet meer. Toch zijn de vaandels en standaarden nog altijd van grote betekenis. Ze vormen een verbinding met ons rijke militaire verleden en met het Koningshuis. En zijn een symbolisch oriëntatiepunt voor datgene waar onze militairen toe in staat zijn geweest.”

Leven in de waagschaal

Ollongren vervolgde te zeggen dat dit ook geldt voor de militairen die zich 20 jaar lang voor vrede en veiligheid in Afghanistan hebben ingezet. “Keer op keer stegen zij boven zichzelf uit. Stelden zij hun eigen leven in de waagschaal om dat van anderen te beschermen.”

'Dapper optreden gevechtseenheden

Ollongren benoemde dat dit gebeurde in een complexe samenleving waarin het verschil tussen vriend of vijand vaak niet duidelijk was. “Het gaat dan om het dappere optreden van gevechtseenheden op de grond en vanuit de lucht. En ook om ondersteunende eenheden als de artillerie, de genie, de verbindingstroepen en de bevoorradings- en transporttroepen die zich hebben onderscheidden.” Het Regiment Technische Troepen en het Regiment Geneeskundige Troepen kregen vandaag voor het eerst een vaandelopschrift.

Extra pijnlijk

Ollongren ging ook in op de teleurstelling vanwege het vertrek van de troepen uit Afghanistan, deze week een jaar geleden.” Er werd onder meer een generatie Afghanen achtergelaten die heeft geleefd in betrekkelijke vrijheid, waarin meisjes weer naar school konden. “Met de machtsovername van de Taliban is het werk van onze militairen deels teniet gedaan. Zeker voor de militairen die in Afghanistan gewond zijn geraakt en de nabestaanden van de gesneuvelde militairen is dit extra pijnlijk. Vandaag gaan onze gedachten ook naar hen uit.”