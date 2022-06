Camperdief raakt gewond en belandt in de Maas

Een man die zondagochtend in Venlo een camper had gestolen kwam niet ver. Hij raakte gewond toen hij slaags raakte met de eigenaar van de camper en kwam vervolgens op de vlucht met de camper in de Maas terecht. Dit meldt de politie zondag.

Man aangehouden

De politie kon de gewonde man aanhouden bij de camper die deels in de Maas terecht was gekomen ter hoogte van de Groeneweg. 'De man wordt ervan verdacht de camper kort daarvoor in de directe omgeving te hebben gestolen', aldus de politie.

Slaags met eigenaar camper

Bij zijn poging om de camper te stelen, raakte de man slaags met de eigenaar. De verdachte, die bij de schermutseling gewond was geraakt, wist er vervolgens met de camper vandoor te gaan. Hij reed via de Groeneweg, belandde naast de weg en kwam daar uiteindelijk vast te zitten toen de camper met de voorzijde in de Maas terechtkwam.

Ziekenhuis

Gealarmeerde agenten wisten de verdachte te overmeesteren. Omdat hij gewond is geraakt, is de man naar het ziekenhuis overgebracht. Onduidelijk is nog of de verdachte alleen heeft gehandeld of dat er mogelijk sprake is van een tweede verdachte. De camper zal door een bergingsbedrijf uit de Maas worden gehaald.