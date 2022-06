Verlichting tijdens de donkere dagen: hier moet je op letten

Tijdens de donkere dagen als er weinig daglicht te bespeuren valt, is een sfeervol verlicht huis bijzonder aangenaam. Sfeervolle verlichting in huis zorgt voor een onmiddellijk thuisgevoel en geeft rust wanneer dat gewenst is. Maar hoe doe je dat en waar kan je dan nog even extra aandacht aan besteden? Moet een lamp bijvoorbeeld altijd perfect passen bij het interieur? En kan je met gekleurd licht een bepaalde sfeer creëren? Laten we de mogelijkheden eens doornemen.

Welke verlichting staat mooi bij mijn interieur?

Het kan mooi zijn als lampen goed passen bij het interieur, maar het hoeft geen perfecte match te zijn. Een beetje creativiteit of speelsheid kan het geheel juist complementeren. De keuze voor hanglampen, staande lampen of wandlampen kan je op verschillende factoren baseren, zoals de grootte van de kamer. Voor kleinere woonkamers wordt vaak aangeraden te kiezen voor hanglampen en wandlampen. Een staande lamp kan natuurlijk ook, maar dan liever een kleine uitvoering, zodat deze neergezet kan worden op een dressoir of een bijzettafel. Wanneer de woonkamer wat groter is, kan je makkelijker met staande lampen die groter, hoger of breder zijn experimenteren.

Wees niet te gevoelig voor trends, ga altijd uit van je eigen smaak. Het is jouw huis. Jij moet je daar thuis voelen.

Kiezen uit verlichting in verschillende kleuren

Voor verlichting kan uit verschillende kleuren gekozen worden. Een prachtige lamp met het verkeerde peertje erin doet afbreuk aan de lamp. Het pracht exemplaar komt beter tot zijn recht als het licht ervan een mooie kleur afgeeft. Behalve wit licht, zijn er ook andere, warmere tinten. Zo krijg je door gebruik te maken van oranjeachtige tinten een warme knusse sfeer in je kamer. Als je wilt, kan je ook verschillende tinten met elkaar combineren. Dat kan een verrassend leuk effect geven. Voor plekken waar gewerkt wordt en voor bureaulampen kan beter voor fellere verlichting gekozen worden, omdat het doorgaans bevorderlijk is voor het werk als je ziet wat je doet.

Heb je nog altijd die ene oude lamp? Je kunt hem nieuwe leven inblazen door er een peertje in te draaien met een andere tint dan je in die lamp gewend bent. De uitstraling van de lamp kan hierdoor helemaal veranderen.

Duurzame verlichting, ook tijdens de feestdagen

Ook de kerstverlichting zoals we die al decennia kennen, wordt langzaamaan vervangen door slimmere, duurzame verlichting. Kerstlampjes met led verlichting zijn niet uitzonderlijk meer. Led lampjes gaan meestal langer mee dan traditionele verlichting en spaarlampen. Het overstappen naar led verlichting is daarom ook gunstig voor je portemonnee. De aanschaf ervan is echter wel iets duurder. Maar zo'n aanschaf kun je zien als een investering die je al snel terugverdient, want led verlichting gaat niet alleen langer mee, het is ook zuiniger dan traditionele verlichting.

Bespaar door een slimme stekker te gebruiken

Een smart plug is een slimme stekker die het leven een stuk leuker of in elk geval een stukje makkelijker maakt. Een slimme stekker kan elke dag van het jaar handig zijn, maar vooral rond de kerstdagen als je erg van kerstversiering met lichtjes houdt. De verlichting steek je in de smart plug, waardoor het systeem aan je smartphone gekoppeld wordt. Vanaf dat moment kun je de lampjes aan-en uitdoen via je smartphone. Ook bestaan er slimme stekkers die gaan automatisch aan of uit op een door jou gekozen tijdstip of wanneer het gaat schemeren. Dat dit automatisch gebeurt is weliswaar makkelijk, maar ook wel een beetje jammer voor het handige, maar in dit geval ongebruikte smart effect.

Wanneer de stekker is ingesteld om aan te gaan zodra het gaat schemeren, kan de verlichting in de winter aan het einde van de middag al aangaan. Deze brandt dan misschien al uren voordat er iemand thuis is. Dat is toch zonde? Hier kan de slimme stekker die verbonden is aan je smartphone een glansrol spelen. Via je smartphone bepaal jijzelf wanneer je de verlichting in huis aan doet, bijvoorbeeld als je de straat inrijdt of als je de tuin inloopt. Door dit moment zelf te bepalen kom je gezellig thuis in een reeds mooi verlicht huis, zonder dat de lampen lange tijd onnodig hebben gebrand en zonder dat ze onnodig lang stroom hebben verbruikt.

Veilige tuinverlichting tijdens de donkere maanden

Heb je buiten ook voor verlichting gezorgd? In dat geval is het belangrijk om voor led lampjes of lichtsnoeren te kiezen die bestand zijn tegen weersinvloeden en vuil. Het weer, vooral 's winters kan een groot effect hebben op buitenverlichting. Lage temperaturen, sneeuw en regen kunnen soms de tuinverlichting aantasten. Let er daarom specifiek op dat je altijd veilige led verlichting koopt, die niet snel kapot gaat of aangetast wordt door grillig winterweer. Veilige led verlichting kan je vaak herkennen aan de vermelding 'IP23' op de verpakking. Er zijn ook lampjes die met een transformator werken. Hierbij wordt netspanning omgezet naar een lagere spanning, zoals 12 of 24V, zodat het risico verlaagd wordt.