Wiersma: €140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie

Je wilt als leraar in een frisse klas lesgeven en als ouder zeker weten dat je kind in een frisse klas les krijgt. Iedereen heeft nog scherp hoe afgelopen winter tijdens een nieuwe coronagolf de ventilatie op veel scholen niet optimaal was. Sindsdien is op veel scholen de ventilatie verbeterd, maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen.

Minister Wiersma: “Er is werk aan de winkel. Er staan in Nederland ruim 9000 schoolgebouwen, waar bijna 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. De inrichting en het binnenklimaat van sommige scholen voldoet niet meer. Daarom zet ik samen met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG de schouders eronder om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Ik roep scholen op dit te doen, zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft. Dus pak die ventilatie aan.”

Maatwerkregeling ventilatie in scholen

Om naast alle eerder getroffen maatregelen nog meer scholen te helpen komt minister Wiersma met een maatwerkregeling. Deze regeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren van ventilatie met de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). De maatwerkregeling is een vervolg hierop.