Kinderen verwekt door sperma gynaecoloog

Eind jaren 80 en begin jaren 90 heeft een Brabantse gynaecoloog zijn eigen sperma gebruikt om zeker drie vrouw zwanger te maken. De arts, Henk Ruis, laat in de Volkskrant weten dat hij dat niet bewust deed en voor hem een totale verrassing was.

De inmiddels 71-jarige arts was behandelaar bij Stichting Geertgen in Elsendorp, die nu vruchtbaarheidskliniek Nij Geertegen heet. De naam van de arts is bewust naar buiten gebracht om mogelijke andere donorkinderen te helpen bij het zoeken naar hun biologische vader.

Men laat weten dat Ruis meegewerkt heeft aan een DNA-test en er tot nu toe drie matches zijn. De kliniek laat weten: ‘Er bestond weliswaar geen regelgeving rondom donorconceptie, maar ook toen was het medisch-ethisch gezien onjuist om eigen zaad te gebruiken zonder de wensouders daarover te informeren en om toestemming te vragen.’

Ruis laat weten dat zijn sperma in de kliniek beschikbaar was om de vriesapparatuur te testen. Dit zou destijds hebben geleid tot verwisseling of vermenging.