Politie lost waarschuwingsschot na melding ruzie

Vannacht rond 02.45 uur kreeg de politie een melding van een ruzie op de Lijnbaan in het centrum van Rotterdam. De betrokkenen raakten slaags met elkaar. Agenten probeerden de situatie te kalmeren en zagen een vuurwapen op de grond liggen. Daarop werd gelijk gereageerd door de agenten, maar één van de ruziemakers volgde de aanwijzingen van de agenten niet op. Daardoor voelde één van de agenten zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Niemand raakte gewond. De zes betrokkenen zijn daarna aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Rotterdam (20, 21 en 29 jaar), een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 19-jarige vrouw uit Rotterdam en een 20-jarige vrouw uit Leeuwarden.

Later bleek het niet om een echt vuurwapen te gaan. Het op een vuurwapen lijkend voorwerp is in beslag genomen.