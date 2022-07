Pand gezondheidscentrum Rotterdam beschoten en explosief afgegaan

Donderdagmiddag is er bij het pand van een gezondheidscentrum aan de Aelbrechtskade in Rotterdam een explosief afgegaan. Hierdoor raakte een raam boven het pand beschadigd. Eerder deze week werd hetzelfde pand ook al beschoten. Dit gebeurde op dinsdag 28 juni. De politie is een onderzoek gestart.

Melding explosie

De politie kreeg donderdag 30 juni een om 14.50 uur een melding van een explosie aan de Aelbrechtskade. Agenten die op de melding afgingen zagen dat er een ruit van het pand boven het Gezondheidscentrum was gebarsten. Al snel constateerden zij dat dit veroorzaakt moet zijn door een explosief dat even daarvoor geplaatst is. 'Eerder deze week, op 28 juni, werd het Gezondheidscentrum beschoten aan de Aelbrechtskade. Het is onduidelijk waarom het pand het doelwit is van dit geweld', zo meldt de politie vrijdag.

Ook andere panden Aelbrechtskade beschoten

Er lopen nog politieonderzoeken naar beschietingen van andere panden aan de Aelbrechtskade. 'Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen die een verband tussen de beschieting en explosie van deze week en de eerdere beschietingen op de andere panden doen vermoeden', aldus de politie. De politie zet haar onderzoek voort en vraagt getuigen om contact op te nemen.