Noodverordening in Harderwijk, demonstratie 'Nederland in Verzet' gaat door

In de gemeente Harderwijk geldt er vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur een noodverordening. Dit vanwege een demonstratie van 'Nederland in Verzet' die vrijdagavond in Harderwijk zal worden gehouden.

Niet langs woning minister Van der Wal

'Burgemeester Van Schaik van Harderwijk heeft zojuist in overleg met politie en openbaar ministerie besloten dat de demonstratie van Nederland in Verzet vanavond door kan gaan', zo meldt de gemeente Harderwijk vrijdagmiddag. Om veiligheidsredenen zal de route van de demonstratie niet langs de woningen van minister Van der Wal en Norbert Dikkeboom gaan, in tegenstelling tot eerdere aankondigingen van de organisatie.

Route demonstratie wordt nog bekendgemaakt

Met de organisatie worden vanmiddag de voorwaarden en de route overlegd en afgesproken. Rond 16.00 uur vanmiddag worden deze op de bekengemaakt.

Burgemeester Van Schaik

'Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. Ik zal daarom meewerken aan het toestaan van een demonstratie binnen onze gemeentegrenzen. Er is mij, met de onrust eerder deze week in Hierden nog vers in het geheugen, veel aan gelegen de openbare en orde en veiligheid te waarborgen', aldus burgemeester Van Schaik.

Noodverordening

Daarom wordt vandaag om 16.00 uur een noodverordening van kracht voor de hele gemeente Harderwijk. De verordening blijft van kracht tot 2 juli om 07.00 uur. Dit geeft de politie de mogelijkheid om, wanneer dat nodig is, preventief te fouilleren. En de politie kan mensen verzoeken de gemeente Harderwijk te verlaten.