'Truckers gaan boeren maandag helpen het land plat te leggen'

Woensdag 29 juni waren boeren in actie bij de provincie in Leeuwarden. Ook hier waren tientallen truckers aanwezig om de boeren te steunen. De steun komt omdat veel transportbedrijven veel transport hebben van de boeren bedrijven.

’Wij dulden geen tractoren rond Schiphol’

Vandaag spraken de burgemeester van Haarlemmermeer, het Openbaar Ministerie, de politie en de Koninklijke Marechaussee samen met Schiphol over mogelijke protesten rond de luchthaven op maandag 4 juli aanstaande.

“Hoewel er geen demonstraties bij ons gemeld zijn, hebben we wel voorbereidingen getroffen”, zegt burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat demonstranten de reizigers, die na dik twee jaar corona eindelijk weer op vakantie willen, tegen willen houden. Het zou het draagvlak van hun acties toch behoorlijk ondermijnen. Er zijn diverse andere manieren om je stem te verheffen en daar willen we over meedenken.” Wanneer de demonstranten zich melden, kunnen er afspraken worden gemaakt over locatie, aantallen en overige voorwaarden waarbij de burgemeester zich uiteraard zal inspannen om zoveel mogelijk ruimte aan de demonstratie te geven.

Maar acties die gevolgen hebben voor de openbare orde, het blokkeren van (toegangs-)wegen en het verstoren van bedrijfsprocessen op Schiphol zullen op geen enkele manier getolereerd worden. Afgesproken is dat bij deze illegale acties de eventuele directe en indirecte/economische schade op de demonstranten zal worden verhaald.

Schiphol is een veiligheidsrisico gebied. Juist nu de uitdaging is om de grote groep in- en uitreizende passagiers zo goed en snel mogelijk te faciliteren zouden blokkades onaanvaardbare risico's opleveren. “Ik vertrouw op ieders gezonde verstand”, besluit Schuurmans. “Maar laat duidelijk zijn dat wij niet accepteren als de openbare orde en veiligheid op het spel staat. Wij zijn goed voorbereid, maar gaan ervan uit dat het niet nodig zal zijn".

Of het land maandag plat gaat, dat weet niemand. Maar mocht u de weg op gaan, dan is het raadzaam het nieuws te volgen.