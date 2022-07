Man aangehouden voor beschieten personen

Surveillerende agenten zagen de man op een elektrische fatbike rijden in de Waarderpolder en herkende hem op basis van een signalement. Dat na onderzoek bij de politie bekend was. Bij controle bleek hij in het bezit van een balletjespistool. Dat is in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.