Remkes wordt bemiddelaar in stikstofcrisis

Landbouw Minister Henk Staghouwer laat in een brief aan de Kamer weten dat oud-minister Johan Remkes gaat bemiddelen tussen de boeren en de overheid. De Kamer had om een bemiddelaar gevraagd vanwege de heftige reacties naar aanleiding van de stikstofplannen.