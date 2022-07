Vandaag mocht je naakt op je fiets door Amsterdam

De fietsnudisten deden dat om deze keer aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de fietser en het milieu. Vanaf Park Frankendael fietsten zij met verschillende stops richting het Vondelpark.

De World Naked Bike Ride is een demonstratie die jaarlijks in grote steden over de hele wereld wordt gehouden en voortkomt uit de Spaanse Ciclonudista, die voor het eerst in 2001 in Zaragoza is gehouden. De “Ciclonudista” eist de straat terug voor de mensen die er leven en zich op eigen kracht (lopend, fietsend, etc.) voortbewegen. Niet alleen de deelnemers waren onder de indruk. Tijdens hun tocht werden ze honderde malen door voorbijgangers op de foto gezet.

De rit was volgens de organisatie een groot succes. ''We hebben het deelnemersrecord van 2015 geëvenaard: 150 fietsers en rolschaatsers.''