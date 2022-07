Brand bij woning, bewoner vervolgens beschoten na achtervolging

In de nacht van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli vond er in Naarden een brand plaats bij een woning gelegen aan de Amsterdamsestraatweg. Nadat de bewoner vervolgens achter een auto aanreed die bij de woning wegreed, werd hij op de snelweg A1 meerdere malen beschoten. Dit meldt de politie maandag.

Brand bij woning

De politie kreeg zondag rond 04.30 uur een melding van een brand bij een woning op de Amsterdamsestraatweg. Op het moment van de brand waren meerdere mensen in de woning aanwezig. Een van de bewoners kon al snel de brand blussen en zag een auto wegrijden.

Op bewoner geschoten

'De bewoner is vervolgens achter deze auto aangereden richting de A1. Bij deze achtervolging is volgens de bewoner meerdere keren met een vuurwapen op hem geschoten', aldus de politie. De auto met de dader(s) is voor het laatst gezien ter hoogte van tankstation De Hakkelaar op de A1 richting Amsterdam.

Specifieke getuige gezocht

De politie zoekt nog steeds naar een specifieke getuige. In de nacht van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli, tussen 04.00 en 05.00 uur, reed er een kleine auto op de Amsterdamsestraatweg in Naarden. De politie komt graag in contact met de bestuurder en/of inzittenden van deze auto omdat zij mogelijk hebben gezien wat er is gebeurd.