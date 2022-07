Brand richt aanzienlijke schade aan op patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland

De brand die in de nacht van zondag op maandag in Den Helder op Zr.Ms. Zeeland woedde, heeft aanzienlijke schade aangericht aan het patrouilleschip van de marine. 'Niemand raakte bij de brand gewond', zo meldt het ministerie van Defensie.

Onderhoud

De Zeeland ligt voor onderhoud in een droogdok in Den Helder. Er was in de nacht dat de brand woedde geen personeel aan boord', aldus het ministerie. De schepen in het dok worden 24/7 bewaakt.

Onderzoek naar oorzaak van brand

Toen de brand rond 01.30 uur ontstond, werd dan ook direct het Korps Marinebrandweer gealarmeerd. Die bluste de brand met hulp van regionale korpsen. Het vuur was zo’n anderhalf uur later onder controle. Wat de komende tijd de verdere gevolgen van de brand zijn voor het patrouilleschip moet nog duidelijk worden. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.