Vrouw (51) aangehouden en enkele tonnen aan cash in langdurig ondermijningsonderzoek

In een langdurig onderzoek naar witwassen en belastingontduiking in onder andere de gemeente Maasdriel heeft de politie opnieuw een verdachte aangehouden. 'Ditmaal is een 51-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

Honderdduizenden euro's aan cash

'De vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Bij zoekingen zijn er honderdduizenden euro’s aan contant geld gevonden en in beslag genomen', aldus de politie.

Honderden kilo’s aan zilveren staven onder de grond

In oktober vorig deden de politie en Belastingdienst al op zeven plekken invallen. In die periode werden zeven verdachten aangehouden. Er werd veel administratie in beslag genomen. In een tuin werden onder de grond honderden kilo’s aan zilveren staven ontdekt en er werden wapens gevonden. Alle verdachten zijn na verhoor heengezonden, maar nog wel verdachte in het onderzoek. Het is gebruikelijk dat dit soort onderzoeken erg lang duren, onder andere omdat er veel administratie onderzocht moet worden.

Tientallen adressen gecontroleerd

Er wordt in dit onderzoek nauw samengewerkt door verschillende overheidsdiensten in het kader van de aanpak van ondermijning. Naar aanleiding van de actiedag in oktober heeft de gemeente Maasdriel tientallen adressen gecontroleerd die verbonden zijn aan het onderzoek.

BRP

De controles waren gericht op het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten en inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Bij de controles zijn meerdere overtredingen geconstateerd waarna handhavingstrajecten zijn opgestart. Enkele overtredingen zijn inmiddels beëindigd door de verantwoordelijke eigenaar. Er lopen nog meerdere handhavingstrajecten.