Opnieuw aanhouding in afpersingszaak met aanslagen op woningen en bedrijven

Intimiderend, maar ook levensgevaarlijk: tussen januari en juli van dit jaar werden verschillende woningen en bedrijven beschoten en met explosieven bestookt in Rotterdam-West. Twee ondernemers werden afgeperst en door de beschietingen onder druk gezet om geld te betalen. Eerder arresteerde de recherche al negen personen die verdacht worden van betrokkenheid bij deze misdrijven. Donderdagochtend kwam daar nog een man bij.

Beschoten en explosief

Op de aanslagen draaiden twee verschillende onderzoeken. Eén naar de beschietingen van panden aan de Vierambachtsstraat, de Aelbrechtskade en de 2e Middellandstraat, waarbij twee ondernemers werden afgeperst. Vorige week werd een pand aan de Aelbrechtskade opnieuw beschoten en beschadigd door het plaatsen en laten afgaan van een explosief.

Man zwaargewond door naar binnen gegooid explosief

Het andere onderzoek richt zich op drie heftige gebeurtenissen die op 5 en 6 februari op korte afstand van elkaar plaatsvonden bij woningen aan de Jan Luykenstraat, het Piet Paaltjensplein en de Jan Kobellstraat. Twee keer werd er een explosief een woning ingegooid, de derde keer werd een woning meerdere malen beschoten. Door een van de explosieven liep een man zware verwondingen op. Naar aanleiding daarvan werden drie andere woningen voor vier weken bestuurlijk gesloten en de nodige zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen.

Meerdere aanhoudingen

De onderzoeken hebben sindsdien niet stil gelegen. Tussen 10 mei en 7 juni werden er al zeven verdachten aangehouden. Dinsdagochtend 14 juni werden er nog twee mannen (een 23-jarige man uit Oud-Mathenesse en een 25-jarige man uit Spangen ) gearresteerd in hun woningen. Donderdagochtend 7 juli kwam daar nog een 21-jarige man uit Rotterdam bij. Deze man is inmiddels heengezonden. Van de eerder aangehouden verdachten, zit momenteel nog één man vast. Dat betreft een 30-jarige man uit Rotterdam. Of alle genoemde incidenten met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht.