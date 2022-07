Man doodgeschoten bij metrostation Coolhaven in Rotterdam

Zondagavond is bij metrostation Coolhaven in Rotterdam een man overleden nadat hij werd beschoten. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Ter plaatse overleden

'Omstreeks 21.30 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij bij dit metrostation in Rotterdam. De hulpverleners die snel ter plaatse waren, begonnen met de reanimatie. Helaas konden zij niets meer voor het slachtoffer betekenen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Donkere auto weggereden

Momenteel hebben we nog geen verdachte(n) aangehouden. Het onderzoek startte direct na de schietpartij, getuigen worden gehoord en camerabeelden worden veiliggesteld. We kunnen nog geen signalement delen. Ook is nog niet bekend of er 1 of meerdere personen bij betrokken waren. We hebben van getuigen begrepen dat er een donkere auto is weggereden na de schietpartij.

Beeldmateriaal

Het onderzoek is in volle gang. Metrostation Coolhaven bevindt zich in een druk gebied, waarschijnlijk zijn er veel mensen getuige geweest van deze schietpartij. De politie krijgt ook al veel beeldmateriaal doorgestuurd.