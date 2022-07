Moeder en dochter aangehouden op verdenking arbeidsuitbuiting

Twee vrouwen uit Bilthoven zijn dinsdag 12 juli in Houten aangehouden en ingesloten op verdenking van arbeidsuitbuiting. Het gaat om moeder (56 jaar) en haar dochter (32 jaar) woonachtig in dezelfde straat in Bilthoven. De verdenking is dat zij een vrouw gedurende de periode van 2014 tot en met 2021 in de huiselijke sfeer hebben uitgebuit.