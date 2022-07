Meer drugs per post door Douane onderschept

Het aantal kilo’s drugs dat de Douane afgelopen halfjaar in beslag nam, is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2021. Dat blijkt uit de gepubliceerde halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. 'Opvallend is de verdriedubbeling van het aantal poststukken met synthetische drugs dat is onderschept. De Douane is extra gaan controleren op post die Nederland uitgaat', zo meldt het ministerie van Financiën woensdag.

Stijging drugszendingen naar Nederland

In het eerste halfjaar heeft de Douane 22.009 kilogram cocaïne onderschept. Dat is iets lager dan in de eerste helft van 2021. Toen is er 22.456 kilo cocaïne onderschept. Het aantal zendingen voor Nederland dat in het buitenland in beslag is genomen, laat daarentegen een grote stijging zien. Van 30.000 kilo in de eerste helft van 2021, naar 47.000 kilo een jaar later. De Douane heeft de afgelopen jaren de samenwerking met andere landen uitgebreid, bijvoorbeeld door vaker informatie uit te wisselen met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld.

Meer drugs per post onderschept

Het afgelopen jaar heeft de Douane het aantal fysieke controles op de uitgaande post opgeschroefd. Ook werkt de Douane samen met onder andere de Verenigde Staten en Australië. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal in beslag genomen postzendingen vanuit Nederland. Het gaat om ongeveer 13.500 in beslag genomen zendingen. Dat is een verdriedubbeling van het aantal onderschepte poststukken een jaar eerder.

'Drugsmokkel hard en slim aanpakken'

‘Drugsmokkel is een groot maatschappelijk probleem en moet hard en slim worden aangepakt. De halfjaarcijfers over de drugsvangsten van Douane laten zien dat door samenwerking, óók internationaal, meer wordt bereikt’, zegt staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane. ‘We willen niet dat harddrugs Nederland wordt binnengesmokkeld. Op dezelfde manier moeten we ook onze rol pakken en de drugs die vanuit Nederland naar andere landen wordt verzonden, onderscheppen. Ik vind het heel goed dat we steeds meer uitgaande post met onder meer xtc-pillen tegenhouden.’