Grote partij van ruim 5.700 kilo cocaïne gevonden in lading rijst

Vorige maand is in de haven van Antwerpen een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen in een container met rijst. 'De partij cocaïne, 5710 kilo, zat in een container met rijst die uit Paraguay kwam', zo melden het Landelijk Parket en de politie die de zaak in onderzoek hebben.