KNMI gaat voor code oranje op dinsdag

Vandaag en morgen wordt het tropisch warm. Daarom is het Nationaal hitteplan (RIVM) en code geel van kracht voor het hele land. Volgens het KNMI wordt het vandaag tussen de 30 en 35 graden.

Morgen zijn in het noorden temperaturen van 32-36°C mogelijk. In het midden en zuiden geldt vanaf het einde van de dinsdagochtend tot in de avond code oranje voor zeer hoge temperaturen, met maximumtemperaturen van 38-39°C.

Woensdag wordt de warmte verdreven. In het oosten kan het dan nog 30°C worden.

(Extreme) hitte kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Met name voor ouderen, kleine kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid maar ook voor gezonde mensen.