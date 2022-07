Vluchtauto crasht tegen geparkeerde auto

Op de Rijndijk is in de vroege ochtend van donderdag 21 juli een vluchtauto gecrasht tegen een geparkeerde auto. Hierbij raakte een inzittende van de vluchtauto gewond. De 21-jarige man uit Gouda is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een woninginbraak diezelfde ochtend. De twee andere inzittenden wisten te ontkomen.

Rond 04.25 uur ontving de politie een melding dat drie mannen met een bivakmuts op straat liepen in Hazerswoude-Dorp. Niet veel later bleek dat er was ingebroken in een woning aan de Zuiddijklaan. Toen agenten in Hazerswoude-Dorp arriveerden, reed een auto met hoge snelheid weg in de richting van Hazerswoude-Rijndijk. De agenten gingen achter deze auto aan en troffen enige tijd later de auto gecrasht aan op de Rijndijk. In de auto zat een 21-jarige man bekneld, hij is door de brandweer uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd. Twee andere inzittenden van het voertuig konden uit de auto ontsnappen. Ondanks een zoektocht van agenten zijn zij niet meer gevonden. Team Verkeer doet onderzoek naar het ongeval.