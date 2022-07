Aanvaring tussen watertaxi en rondvaartboot

Beide vaartuigen kwamen ter hoogte van de Erasmusbrug met elkaar in botsing. Hulpdiensten hebben zes personen uit het water gehaald. Het is onduidelijk of er nog meer personen in het water terecht zijn gekomen.

Met duikers, boten en een drone wordt er naar mogelijke andere slachtoffers gezocht.