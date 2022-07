Woning beschoten in Amstelveen

Rond 06.30 uur krijgt de politie melding dat er geschoten is op de woning. Ter plaatse treffen agenten een kogelinslag aan in de woning. De verdachte is er vandoor gegaan in de richting van de Jo Vincentlaan. Daar is hij een steeg in gerend in de richting van de Willem Andriessenlaan en het vermoeden is dat hij daar in een voertuig gestapt en daarmee weggereden is. Bij het schietincident vielen geen gewonden.