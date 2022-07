Veel schade door plofkraak Amsterdam-Oost

In de nacht van zondag op maandag heeft een plofkraak op het Beukenplein in Amsterdam-Oost veel schade aangericht. 'Ook raakte tenminste 1 persoon gewond', zo meldt de politie maandag.

Veel materiële schade

De plofkraak bij een Primera-winkel gebeurde rond het tijdstip van 02.20 uur. De politie heeft het plein vervolgens ruim afgezet voor onderzoek. De explosie veroorzaakte veel materiële schade. Er is tenminste één persoon gewond geraakt.

Twee personen op scooter

'Op dit moment is het nog onbekend of er bij deze plofkraak iets is buitgemaakt. Volgens getuigen zijn er twee personen kort na de ontploffing ervandoor gegaan op een scooter in de richting van de Sparrenweg', aldus de politie.

Getuigen

De politie is een onderzoek gestart naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.