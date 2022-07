Politie tasert hond bij aanhouding baasje

Zondagavond heeft de politie in Den Haag op het Zonneoord een 37-jarige Hagenaar aangehouden die verward en agressief was. 'De hond van de man viel leden van het Aanhoudings- en Ondersteuningsteam (AOT) aan toen zij de man overmeesterden. Een lid van het team zag zich daarop genoodzaakt om de hond te taseren', zo meldt de politie maandag.

Melding gebeten door loslopende hond

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding dat iemand op het Zonneoord gebeten was door een loslopende hond. Toen de agenten daar aankwamen, werden ze aangesproken door een buurtbewoonster die de hond in een tuintje had opgesloten. De eigenaar van de hond zou een riem brengen en de hond meenemen naar huis.

Agressief

Terwijl de agenten met de bewoonster spraken, kwam de eigenaar aan lopen. De man maakte een geagiteerde indruk. Nadat hij de hond had vastgemaakt, liep hij terug naar zijn portiekwoning. Korte tijd later kwam de man zijn woning uitlopen en liep de trap af. Hij sloeg een ruit van het portiek in en reageerde agressief.

Politieonderhandelaar

Omdat de man erg agressief en onberekenbaar was en niet reageerde, kwam een politieonderhandelaar ter plaatse die contact met hem probeerde te maken. De man stond op een gegeven moment in het raamkozijn en dreigde naar beneden te springen. Na een tijdje ging hij naar binnen om vervolgens naar buiten te lopen. Daar werd hij door het Arrestatieteam overmeesterd.

Hond getaserd

De man verzette zich tegen zijn aanhouding. Zijn hond die hem achterna was gekomen, viel de leden van het AOT aan. Hierop werd de hond getaserd, waardoor hij even werd uitgeschakeld. Het dier kon hierna onder controle worden gebracht en liep geen letsel op. De hond is door de dierenambulance overgebracht naar een dierenopvang.

Politiebureau

Nadat de man, die verwondingen had opgelopen bij het inslaan van de ruit, door de ambulance was nagekeken, werd hij overgebracht naar het politiebureau. Daar zit hij nu nog vast.