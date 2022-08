Het wordt opnieuw tropisch warm

Het wordt deze week opnieuw tropisch. Woensdag perioden met zon en op veel plaatsen tropisch warm, in de kustgebieden iets minder warm.

Donderdag vooral in het zuidoosten en oosten nog tropische temperaturen. Later op donderdag en in de nacht naar vrijdag enkele buien. Vanaf vrijdag koeler, maar wel zonnig en droog.