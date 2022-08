Haven Volendam opgeschrikt door plofkraak

Maandagochtend vroeg heeft er een plofkraak op een geldautomaat plaatsgevonden in een winkelpand op de Haven in Volendam. Het pand is afgezet voor onderzoek.

De explosie veroorzaakte veel materiele schade. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om eventueel nog aanwezige explosieven veilig te verwijderen. Niemand raakte gewond. Er is bij de plofkraak niets buitgemaakt.

Volgens getuigen zijn twee donker geklede personen kort na de ontploffing ervandoor gegaan op een motorscooter. Ze reden naar beneden via de Brugstraat. De verdere rijrichting is onbekend. De politie is een onderzoek gestart naar de plofkraak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.