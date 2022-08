Ruim 50.000 kippen geruimd vanwege vogelgriep in Dalfsen

Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Dalfsen is bij vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. 'Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 42.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag.

11.000 kippen preventief geruimd

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. De circa 11.000 kippen op dit bedrijf zullen in verband met risicovolle contacten met het besmette bedrijf preventief geruimd worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In 3-km zone screening

In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen vijf andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometer zone liggen nog 27 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.