VS dood al-Qaida-leider met drone-aanval

De leider van terreurbeweging al-Qaida, Ayman al-Zawahiri is gedood in Afghanistan door de Amerikanen.

De Amerikaanse president Biden zei tijdens een persbrieving:"De terroristenleider is niet meer". Zawahiri plande samen met Osama Bin Laden de aanslagen van 11 september 2001. De VS heeft de meest gezochte terreurleider afgelopen zaterdag met een drone-aanval omgebracht. Hij was op dat moment op het balkon van zijn onderduikadres.