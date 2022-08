Mensen rapen eurobiljetten van de A16 na beroving

Maandagmiddag werd een man op de Bosdreef in Rotterdam onder bedreiging van een wapen beroofd van een grote som contant geld. De verdachten vluchtten per auto de A16 op. De politie zette de achtervolging in. 'Tijdens die achtervolging gooiden de verdachten eurobiljetten uit het autoraam', zo meldt de politie dinsdag. In Oosterhout werden uiteindelijk drie verdachten door de politie aangehouden.