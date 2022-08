Twee twintigers ernstig gewond na ongeval met bootschroef in Weesp

De recherche doet onderzoek naar een ongeval met een boot waarbij op maandagavond twee personen gewond zijn geraakt. Het ongeval vond plaats in het water aan de Korte Muiderweg in Weesp.

Die betreffende maandagavond ging het even voor 20.00 uur mis toen twee twintigers in aanraking kwamen met de schroef van een boot. Zij zijn allebei aanspreekbaar maar met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en wordt daarom door de recherche onderzocht.