Auto komt op zijn zijkant tegen boom tot stilstand, bestuurder spoorloos

Op de Alexander Dubcekweg in Assen is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.00 uur een auto uit de bocht gevlogen en op de zijkant terecht gekomen.

Bestuurder spoorloos

Toen de politie ter plaatse kwam was de bestuurder er vandoor gegaan. De sleutels van de auto staken nog in het contact. Of de bestuurder gewond is geraakt is niet bekend. Ook kwam de brandweer naar het ongeval om de auto veilig te stellen door de accuklemmen te verwijderen.

Onderzoek

De politie zal naar aanleiding van het kenteken van de auto de eigenaar gaan bezoeken om op deze manier mogelijk achter de identiteit van de bestuurder te komen.