Toeschouwer Highland Games Geldrop overlijdt door metalen bal

In Geldrop is zondagmiddag een 65-jarige man om het leven gekomen toen hij door een zware metalen bal werd geraakt. Dit meldt de politie zondag.

Highland Games

Het slachtoffer bevond zich op het evenemententerrein van Kasteel Geldrop waar zondag de Nederlands Open kampioenschappen Highland Games worden gehouden. De man werd geraakt door een zware metalen bal die door een van de deelnemers van de Highland Games werd gegooid op het onderdeel 'Hammer Throw', maar de bal week af en kwam over een heg terecht waar op dat moment het 65-jarige slachtoffer zich bevond.

Traumahelikopter

Hulpdiensten, waaronder de traumaheli, werden gealarmeerd maar hulp mocht helaas niet meer baten.

Onderzoek

Het slachtoffer is een 65-jarige man uit Geldrop. De man was als bezoeker aanwezig op het terrein toen hij werd geraakt. De politie heeft Slachtofferhulp ingeschakeld die beschikbaar is voor mensen die daar behoefte aan hebben. Een deel van het terrein is afgezet voor onderzoek.