Nederlandse mijnenjager sluit aan bij NAVO-vlootverband in Middellandse Zee

Het marineschip Zr.Ms. Vlaardingen is zondag met circa 40 opvarenden vertrokken naar de Middellandse Zee. De mijnenjager sluit aan bij de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2). Dit is een permanent NAVO-vlootverband dat zich richt op mijnenbestrijding in en rond de Middellandse Zee.

NAVO-reactiemacht

SNMCMG2 is onderdeel van de NAVO-reactiemacht. Dat houdt in dat het bondgenootschap direct een beroep kan doen op het vlootverband voor militaire operaties. Het eskader is hier permanent voor beschikbaar. Dat gebeurt zowel in vredestijd als nu tijdens periodes van crisis en conflict zoals in Oekraïne. De Vlaardingen vaart samen met de Belgische mijnenjager BNS Narcis naar de bestemming. De bedoeling is dat de Nederlandse militairen over 15 weken terugkeren.

Vlootverband

Het vlootverband bestaat doorgaans uit maximaal 8 mijnenjachtschepen en een ondersteuningsschip van een van de deelnemende NAVO-leden. De schepen nemen verder deel aan mijnenbestrijdingsoefeningen en maritieme veiligheidspatrouilles. Met deelname aan het vlootverband worden niet alleen diplomatieke banden aangehaald, maar tonen de landen ook solidariteit naar elkaar.

SNMCMG1

Eerder dit jaar keerde Zr.Ms. Schiedam terug na vergelijkbare inzet. De mijnenjager nam deel aan de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). SNMCMG1 opereert in de noordelijke wateren zoals de Noordzee en Oostzee.