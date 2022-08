Politie start onderzoek naar vlag met hakenkruis langs A1 bij Stroe

In de nacht van zaterdag op zondag 7 augustus is er langs de A1 bij Stroe een vlag met een hakenkruis opgehangen. Dit meldt de politie maandag.

Kleine bermbrand

Naast het viaduct was ook een kleine bermbrand ontstaan, doordat autobanden in de brand zijn gezet. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen.

'Ophangen vlag hakenkruis strafbaar'

Agenten waren ook snel ter plaatse om poolshoogte te nemen bij het viaduct. De vlag is toen direct verwijderd en meegenomen voor nader onderzoek. Het ophangen van een vlag met een hakenkruis is strafbaar.

Onderzoek

'We nemen deze kwestie zeer serieus. De recherche brengt momenteel alle informatie, waarover zij beschikt, in kaart om onderzoek te doen naar de eigenaar van deze vlag en wie deze vlag heeft opgehangen. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van camerabeelden. Het onderzoek is in volle gang. Daarin houden we alle scenario’s open', aldus de politie.