Rode Kruis waarschuwt: Onderschat gevaren van hittegolf niet! Zes tips

'Het wordt de komende dagen weer heet en dat is best gevaarlijk, maar veel Nederlanders denken van niet', zo meldt het Rode Kruis woensdag.

'80 procent denkt dat gevaar wel meevalt'

'Weet jij wat de dodelijkste natuurramp van 2019 was? Je voelt ‘m misschien al aankomen: het was een hittegolf. Meer dan 2.500 mensen overleden toen aan hitte in Europa. Deze week staat een nieuwe hittegolf voor de deur. Toch denken vier op de vijf Nederlanders dat het gevaar voor henzelf wel meevalt, zo blijkt uit ons onderzoek', aldus het Rode Kruis.

Onderzoek naar hitte

In een representatief onderzoek ondervroegen we bijna 1.100 mensen over hitte. Dit kwam eruit:

- 51% van de mensen maakt zich bij hitte zorgen over kwetsbare mensen in de omgeving. Die zorgen zijn goed natuurlijk, maar ruim 80% denkt niet dat hitte ook voor zichzelf een gevaar kan vormen.

- 91% van de ondervraagden zou 112 bellen als iemand het bewustzijn verliest.

Minstens de helft van de mensen weet niet goed wat ze verder moeten doen bij hitte-gerelateerde klachten.

Zorgelijke uitslag

'Wij vinden deze uitkomsten best een beetje zorgelijk, want hitte kan gevaarlijk zijn. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hitte-uitputting en zelfs een hitteberoerte. Dat laatste is levensbedreigend', stelt het Rode Kruis. Daarnaast is het goed dat mensen weten dat ze bij hoge temperaturen op ouderen moeten letten, maar ook jonge mensen kunnen last krijgen van oververhitting. Bijvoorbeeld bij het sporten.

Zo voorkom je oververhitting: zes tips

Belangrijk dus om toch te proberen om oververhitting te voorkomen. Zo doe je dat:

1. Houd je huis binnen koel. Gebruik bijvoorbeeld zonnewering, een ventilator of airconditioning. Zorg voor ventilatie en slaap met het raam open.

2. Drink voldoende, ook als je geen dorst hebt. Vooral kinderen en ouderen voelen niet goed aan wanneer het lichaam vocht nodig heeft. Probeer zo min mogelijk alcohol te drinken.

3. Houd jezelf koel met water en wind. Neem eventueel een lauwwarme douche voor het slapengaan om het lichaam wat af te koelen.

4. Blijf uit de zon en vermijd inspanning tussen 12:00 en 16:00, zoek een plekje op in de schaduw.

5. Bescherm je huid met zonnebrand, een hoed of pet. Luchtige, maar bedekkende kleding voorkomt het verbranden van de huid.

6. Let op jezelf en anderen. Vraag af en toe aan mensen in je omgeving hoe het gaat.