Veel schade na nachtelijke explosie pand Cruquiusweg

In de nacht van dinsdag op woensdag is een explosief afgegaan aan de voorzijde van een pand aan de Cruquiusweg. Dit meldt de politie woensdag.

'Flinke schade '

'Het explosief ging even na 02.45 uur met een harde knal af. Gelukkig was er niemand in het pand aanwezig en is er niemand gewond geraakt. Aan het pand waar het explosief is afgegaan is daarentegen flinke schade ontstaan', aldus de politie.

Onderzoek

De politie heeft de omgeving afgezet en specialisten van Forensische Opsporing (FO), Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben ter plekke onderzoek gedaan.

Twee mogelijke verdachten

Uit onderzoek komt naar voren dat er tijdens het voorval twee mogelijke verdachten zijn gezien. Deze zijn in onbekende richting vertrokken.