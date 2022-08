Douane vindt 60 kilo cocaïne in een koelpakhuis

De verdovende middelen, met een straatwaarde van zo'n 4,5 miljoen euro, lagen in twee tassen boven op de vruchten. De container waar de appels in zaten was afkomstig uit Chili, gelost in Rotterdam en was bestemd voor een bedrijf uit Frankrijk.

Over de exacte locatie van het koelpakhuis worden geen verdere medelingen gedaan. Het koelbedrijf lijkt niets met de smokkel te maken lijkt te hebben.