Voordeur vernield met vermoedelijk vuurwerk

Bij een woning aan de Thorbeckestraat in Nijmegen is in nacht van vrijdag op zaterdag de voordeur vernield, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. Omdat niet duidelijk was wat de oorzaak van de knal was, werden omliggende huizen uit voorzorg ontruimd. Iedereen mocht in de nacht weer naar huis.