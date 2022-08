Vrouw (18) omgekomen bij ongeval met waterscooter in Spaarndam

Bij een noodlottig ongeval zondagmiddag bij Spaarndam op Zijkanaal C met een waterscooter is een 18-jarige vrouw uit Haarlem overleden. Dit meldt de politie maandag.

Man (23) zwaargewond

'Een 23-jarige man die ook op de waterscooter zat is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Meer dan vermoedelijk is de waterscooter tegen een dukdalf gevaren', aldus de politie. Op de kant waren de nodige getuigen aanwezig die het ongeval hebben zien gebeuren. Hen is slachtofferhulp aangeboden.