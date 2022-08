Vereniging Eigen Huis: Bouw jaarlijks 10.000 betaalbare starterswoningen

In de komende acht jaar wil minister De Jonge 900.000 huur- en koopwoningen bouwen, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Dat is volgens de minister het geval bij koopwoningen tot 355.000 euro. Maar nieuwbouwhuizen van rond die prijs zijn voor starters nog steeds onbetaalbaar. Daarvoor moeten zij een minimaal jaarlijks inkomen hebben van twee keer modaal (76.000 euro). Een eigen woning raakt daardoor voor steeds meer jonge mensen uit het zicht.

Duurzame oplossing

Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: 'Wij willen dat er afspraken komen over de bouw van werkelijk betaalbare huizen, zonder te vervallen in schijnoplossingen waar niemand op zit te wachten, zoals containerwoningen of de spreekwoordelijke bezemkasten en kippenhokken. Voor de immense huisvestingsproblematiek is dat geen duurzame oplossing. Daarom doen wij een dringende oproep aan de minister om jaarlijks die 10.000 nieuwe en betaalbare starterswoningen te realiseren.'

Jonge mensen met een gemiddeld inkomen moeten een eerste stap op de woningladder kunnen zetten, zo vindt de vereniging. Maar doordat de huizenprijzen veel harder zijn gestegen dan de inkomens, lukt hen dat steeds vaker niet meer. Alleen met een bovengemiddeld inkomen, een fors bedrag aan eigen geld of een schenking maken starters nog kans op een eerste eigen huis. Wie die extra’s niet heeft, haakt steeds vaker gedesillusioneerd af. 'Veel jonge werkende mensen zitten daardoor vast in een piepkleine studentenwoning, blijven thuis bij hun ouders of zijn noodgedwongen veroordeeld tot een peperdure huurwoning. Dat zijn scenario's die voor niemand wenselijk zijn', aldus Klein.

Woondroom realiseren

Vereniging Eigen Huis ziet een koopwoning van 260.000 euro als 'betaalbaar'. Tweeverdieners die namelijk samen anderhalf keer modaal verdienen (57.000 euro) kunnen ruim 250.000 euro aan hypotheek krijgen, mits er geen schulden of andere financiële verplichtingen zijn. De bijkomende kosten bij de koop van een huis moeten zij zelf betalen. Klein: 'Met een woning van 260.000 euro sluit je aan bij het inkomen van mensen. Deze woningen worden niet vanzelf gerealiseerd. Daarom is het zo belangrijk dat starters, maar ook de mensen in hun omgeving, samen opkomen voor betaalbare woningen. Zo stopt de nachtmerrie van torenhoge prijzen en geven we starters weer écht de kans hun woondroom te realiseren