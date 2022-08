'Kans op koopwoning met modaal inkomen bijna nihil'

Het wordt voor huizenkopers met een modaal inkomen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. 'Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is deze kans vrijwel nihil, met name omdat zij óók minder kunnen lenen dan vorig jaar vanwege de gestegen hypotheekrente', zo meldt De Hypotheker donderdag.

1 procent van huizenaanbod bereikbaar

Slechts één procent van het complete huizenaanbod is nu bereikbaar voor deze groep, terwijl dit in 2021 3,3 procent en in 2020 4,7 procent was. Het aanbod van betaalbare woningen voor deze groep is daarmee met 70 procent gedaald in één jaar tijd. Hoewel tweeverdieners met een modaal inkomen meer mogelijkheden hebben, lopen óók zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan. Slechts 20 procent van de te koop staande woningen zijn voor hen beschikbaar. Dit blijkt uit onderzoek van De Hypotheker waarin per regio in kaart is gebracht hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen.

Modaal inkomen 38.000 euro

Het modale inkomen in 2021 is volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen.

Positie 'Jan Modaal' verslechterd

'Hoewel de huizenmarkt begint af te koelen en het totale woningaanbod is gegroeid, is de positie van ‘Jan Modaal’ verslechterd. Dat geldt vooral voor singles, maar óók voor tweeverdieners met een modaal inkomen is het vrijwel overal in Nederland steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden', zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker.

Tweeverdieners

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker uitgegaan van 65.000 euro (38.000 euro + 27.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 304.000 euro af te sluiten. Ook dit is een sterke daling in vergelijking met vorig jaar, toen tweeverdieners met een modaal inkomen 344.000 euro konden lenen. Dit verschil heeft vooral te maken met de gestegen hypotheekrente.

10-jaars rente met NHG flink gestegen

Zo is de 10-jaars rente met NHG in één jaar gestegen van 1,02 procent naar gemiddeld 3,6 procent, een verschil van ruim 2,5 procent. Op basis van deze berekeningen heeft De Hypotheker een selectie gemaakt van alle woningen die nu in Nederland te koop staan en in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale huizenaanbod huizenkopers met een modaal inkomen in aanmerking kunnen komen.