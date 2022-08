115.000 burgers ontvingen STAP-budget

In totaal hebben zo’n 115.000 mensen verdeeld over de afgelopen 3 periodes STAP-budget gekregen. Het aantal gekozen opleiders neemt elke ronde toe en is inmiddels verdubbeld. Van 250 in de eerste periode, 420 in de tweede periode naar 520 in de derde periode. Dit laat zien dat steeds meer opleiders hun aanbod binnen de STAP-regeling terug zien.

Bijna identiek als in de eerdere periodes geeft 59% van de aanvragers aan dat ze zich willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 41% wil zich laten omscholen om daarmee de mogelijkheid te creëren om ook ander werk te kunnen doen. Hierbij is niet duidelijk of dat omscholing binnen of buiten de sector is waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden over mogelijke verschuivingen. Ongeveer 70% betreft aanvragen voor een opleiding onder de maximale 1000 euro.

Kenmerken aanvragers

Net als in de eerste twee periodes zijn alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (30%) en ongeveer 20 procent is ouder dan 50 jaar. Het merendeel van de aanvragers, 51%, heeft maximaal een mbo opleiding als achtergrond. In de eerdere periodes was dit respectievelijk 55% en 56%. Van de aanvragers is ruim 80% werkend. 45% heeft een vast contract, 20% een tijdelijk contract, 15% geeft aan ZZP’er te zijn en 11% is werkzoekend. Mensen uit de sector zorg en welzijn, een van de grootste sectoren in Nederland, zijn goed voor 26% van de aanvragen. De zakelijke dienstverlening is goed voor bijna 15% van de aanvragen.